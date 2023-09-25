Kevin Bacon'dan 'hayaletli ev' itirafı

Ev sahibinin satış konusunda temkinli olmasının nedeni ise evin hayaletli olduğuna inanması ve Kevin Bacon'ın cinlenebileceğinden korkması olduğu ortaya çıkmış. Sahibi nihayet araziyi satmayı kabul ettiğinde Connecticut’taki evi satın aldıktan sonra bir ay içinde eski evi yıkması için kesin talimat verilmiş.

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Kevin Bacon, önceki sahibinin mülkün tuhaf bir şekilde perili olduğuna inanmasının nedenini de açıkladı. Sahibine göre, 1700'lerde bir Kızılderili, sömürgeci bir asker tarafından öldürülmüş. Bazılarıa göre o kızıldırilenin hayaleti evde dolaşıyormuş.

Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega