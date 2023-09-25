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        Haberler Dünyadan Kevin Bacon'dan 'hayaletli ev' itirafı

        Kevin Bacon'dan 'hayaletli ev' itirafı

        Kevin Bacon, ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir çiftliğin yakınında satın aldığı bir arsadaki evi hayaletli olduğu için yıkmak zorunda kaldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:47
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        Hollywood yıldızı Kevin Bacon (65), yıllar sonra Connecticut eyaletindeki bir çiftliğin yakınında satın aldığı bir arsa hakkında şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

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        Kevin Bacon, 1983'te ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir çiftliğin yakınındaki araziyi satın aldı fakat koşullardan biri evin ek binasını yıkmaktı, aksi takdirde evi satın alamayacaktı.

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        "TERK EDİLMİŞ BİR EVDİ"

        Kevin Bacon, bu ilginç durumu katıldığı bir podcast'te açıkladı. ABD'li oyuncu, olayı ise şu sözlerle anlattı: Aldığımız arazilerden birinde eski bir ev vardı ve sahibi burayı almamı istemiyordu. Büyüdüğü ev terk edilmişti.

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        Ev sahibinin satış konusunda temkinli olmasının nedeni ise evin hayaletli olduğuna inanması ve Kevin Bacon'ın cinlenebileceğinden korkması olduğu ortaya çıkmış. Sahibi nihayet araziyi satmayı kabul ettiğinde Connecticut’taki evi satın aldıktan sonra bir ay içinde eski evi yıkması için kesin talimat verilmiş.

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        Kevin Bacon, önceki sahibinin mülkün tuhaf bir şekilde perili olduğuna inanmasının nedenini de açıkladı. Sahibine göre, 1700'lerde bir Kızılderili, sömürgeci bir asker tarafından öldürülmüş. Bazılarıa göre o kızıldırilenin hayaleti evde dolaşıyormuş.

        Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega

        #Kevin Bacon
        #Hayaletli Ev
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