The Athletic'e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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