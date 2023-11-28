Kevin 'Geordie' Walker hayatını kaybetti
Britanya'nın en önemli rock gruplarından Killing Joke'un 1979 - 1996 arasında gitaristliğini yapan Kevin 'Geordie' Walker, 64 yaşında yaşamını yitirdi
İngiliz endüstriyel rock grubu 'Killing Joke'un kurucu gitaristi Kevin 'Geordie' Walker'dan acı haber geldi. Walker'ın 64 yaşında hayata veda ettiği belirtildi.
"HİÇ KİMSE ONDAN DAHA HAVALI DEĞİLDİ"
Acı haber, grubun eski üyesi Martin Adkins tarafından duyuruldu. Adkins, "Hiç kimse Geordie'den daha havalı değildi, gelmiş geçmiş en iyi ve en etkili gitaristlerden biriydi. Lee Van Cleef'in Noel Coward aracılığıyla Terry Thomas ile buluşması gibiydi. Çok çekici, esrarengiz ve kibar, nazik ve zahmetsiz bir dokunuşa sahipti, yani sizi jilet gibi keskin şarapnelleriyle parçalamadığı zamanlarda..." diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.
"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"
'Killing Joke' tarafından yapılan açıklamada da, "Grubun efsanevi gitaristi Kevin 'Geordie' Walker'ın, Prag'da geçirdiği felç sonrasında hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz. Yıkılmış durumdayız. Huzur içinde yat kardeşim" ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflar: Avalon