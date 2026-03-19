Kevin Spacey hakkındaki cinsel taciz davalarında uzlaşmaya varıldı

'Olağan Şüpheliler' ve 'Amerikan Güzeli' filmleriyle iki kez Oscar kazanan usta oyuncu Kevin Spacey'ye yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Londra Yüksek Mahkemesi'nde açılan hukuk davalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme belgelerine göre, Spacey'yi tacizle suçlayan üç erkek, davalar duruşma aşamasına gelmeden önce ünlü oyuncuyla uzlaşmaya vardı. Söz konusu üç davacı, Akademi Ödüllü yıldızın kendilerini 2000 ile 2013 yılları arasında taciz ettiğini ileri sürmüştü.

Kevin Spacey, bu iddiaları en başından beri kesin bir dille reddetmişti. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması planlanan hukuk davaları, tarafların el sıkışmasıyla rafa kalkmış oldu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI KAMUOYUNA AÇIKLANMADI

Davanın yargıcı Christina Lambert, geçtiğimiz hafta yayımladığı kararda tarafların 'uzlaşma şartları üzerinde mutabık kaldığını' belirterek yargılama sürecini durdurdu. Yargıç, tüm işlemlerin gizli bir takvimde belirlenen şartlar uyarınca askıya alındığını ifade etti. Ancak bu anlaşmanın mali içeriği veya diğer detayları kamuoyuna açıklanmadı.

66 yaşındaki ünlü oyuncu, daha önce 2023 yılında Londra'da dört erkeğe yönelik dokuz farklı cinsel suçtan yargılanmış ve bu davaların tamamından beraat etmişti. Hukuk davası açan bu üç kişiden ikisi, Spacey'nin o dönemki ceza davasında da tanıklık yapmıştı. Spacey ayrıca 2022'de New York'ta Anthony Rapp tarafından açılan 40 milyon dolarlık tazminat davasını da kazanmıştı.

Dünyaca ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada iş bulmakta zorlandığını, evini kaybettiğini ve otellerde yaşamak zorunda kaldığını dile getirmişti.

