Keyifli anlar sizi bekliyor! Hafta sonu ailecek izlenebilecek 8 animasyon filmi

The Secret Life of Pets, her gün işe giderken evde bıraktığınız sadık dostlarınızın, siz eve dönene kadar neler yaşadığını keşfetmenizi sağlayan eğlenceli bir önermeden yola çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin oturduğu bu filmde, sevilen animasyon karakterlerine hayat veren ünlü seslendirme kadrosu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Chris Renaud'un önceki başarılarına imza attığı Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi yapımların ardından The Secret Life of Pets, izleyicilere keyifli ve komik anlar yaşatıyor.

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The Big Friendly Giant (BFG)

Roald Dahl'ın sevilen çocuk kitabından sinemaya uyarlanan The BFG'nin yönetmenlik koltuğunda usta isim Steven Spielberg bulunuyor. Bill Hader, arkadaş canlısı devi canlandırırken, Ruby Barnhill ise başroldeki Sophie karakterine hayat veriyor. Mark Rylance, Rebecca Hall ve Jermaine Clement gibi yetenekli oyuncuların da yer aldığı filmde, insanları yememe kararı alan sevimli dev, kendi türü arasında dışlanır ve yetimhanedeki küçük kız Sophie ile sıra dışı bir dostluk kurar.

Fantastik dünyanın sert kuralları, bu özgün hikayede çocuk masumiyetiyle çarpışırken, Sophie ve devin macerası seyirciyi büyülü bir dünyaya davet ediyor.