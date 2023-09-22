Haberler Televizyon Keziban Eryılmaz olayında yeni gelişme! 22 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert: Keziban Eryılmaz'ın son konuştuğu 3 isim ortaya çıktı

Keziban Eryılmaz olayında son dakika gelişme: Son arayan 3 isim ortaya çıktı Keziban Eryılmaz olayında yaşanan son dakika gelişmeleri yakıdan takip ediliyor. Keziban Eryılma'ın son görüştüğü üç kişi ortaya çıktı. Müge Anlı konuştuğu son isimleri açıkladığında şüpheli kayıpta oklar bu sefer de genç kadının ilişkisi olduğu iddia edilen Menderes Kılıç'a çevrildi. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Müge Anlı'daki İşte Keziban Eryılmaz olayında son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:10 facebook

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Keziban Eryılmaz'ın kaybında sevgilisi Coşku'la berbaer daha önce birlikte olduğu Harun Bey'den de şüphe ediliyordu son olarak Keziban Eryılmaz'ın ilişi yaşadığı iddia edilen Menderes Kılıç da şühelenilen isimler arasında yer aldı. Peki, Keziban Eryılmaz'a ne oldu? Keziban Eryılmaz bulundu mu? İşte detaylar...

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ŞÜPHELİ KAYBOLUŞ Sinop Boybat'ta 38 yaşındaki dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz 16 Haziran Cuma günü kayboldu. Eryılmaz kaybolmadan önce kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin ile görüştü. Bu görüşmenin ardından kuzeni ile görüşen Eryılmaz, evinin önünde kuzeninden ayrıldı. Eryılmaz'ın kızı Ayşe ise kaybının ardından açılan soruşturma sonrası savcılıktan izin alıp annesinin evine girdi. Eve giren genç kız annesinin kimliği ve çantasının evde olduğunu, ayrıca annesinin kuzeninin, ayrılmadan önce annesine ekmek aldığını evde ise ekmek olmadığını söylüyor. Elindeki bulgulardan yola çıkan Eryılmaz'ın kızı Ayşe, şüpheli kayıpla ilgili annesinin eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçluyor. Genç kıza göre Kesin, Keziban Hanım'ı kuzeninden ayrıldıktan hemen sonra eve girmeden alıkoymuş olabilir.