Keziban Eryılmaz olayında son dakika gelişme: Son arayan 3 isim ortaya çıktı
Keziban Eryılmaz olayında yaşanan son dakika gelişmeleri yakıdan takip ediliyor. Keziban Eryılma'ın son görüştüğü üç kişi ortaya çıktı. Müge Anlı konuştuğu son isimleri açıkladığında şüpheli kayıpta oklar bu sefer de genç kadının ilişkisi olduğu iddia edilen Menderes Kılıç'a çevrildi. Peki, Keziban Eryılmaz bulundu mu? Müge Anlı'daki İşte Keziban Eryılmaz olayında son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Keziban Eryılmaz'ın kaybında sevgilisi Coşku'la berbaer daha önce birlikte olduğu Harun Bey'den de şüphe ediliyordu son olarak Keziban Eryılmaz'ın ilişi yaşadığı iddia edilen Menderes Kılıç da şühelenilen isimler arasında yer aldı. Peki, Keziban Eryılmaz'a ne oldu? Keziban Eryılmaz bulundu mu? İşte detaylar...
ŞÜPHELİ KAYBOLUŞ
Sinop Boybat'ta 38 yaşındaki dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz 16 Haziran Cuma günü kayboldu. Eryılmaz kaybolmadan önce kavgalı olduğu sevgilisi Coşkun Keskin ile görüştü. Bu görüşmenin ardından kuzeni ile görüşen Eryılmaz, evinin önünde kuzeninden ayrıldı.
Eryılmaz'ın kızı Ayşe ise kaybının ardından açılan soruşturma sonrası savcılıktan izin alıp annesinin evine girdi. Eve giren genç kız annesinin kimliği ve çantasının evde olduğunu, ayrıca annesinin kuzeninin, ayrılmadan önce annesine ekmek aldığını evde ise ekmek olmadığını söylüyor.
Elindeki bulgulardan yola çıkan Eryılmaz'ın kızı Ayşe, şüpheli kayıpla ilgili annesinin eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçluyor. Genç kıza göre Kesin, Keziban Hanım'ı kuzeninden ayrıldıktan hemen sonra eve girmeden alıkoymuş olabilir.
ŞÜPHELİ SEVGİLİYLE İLGİLİ YÜZ KIZARTAN İDDİALAR
Müge Anlı ile Tatlı Sert Porgramı'na katılan Coşkun Kesin, üzerindeki tüm ithamları reddedip, kayıpla ilgisinin olmadığını söyledi. Bununla birlikte adli kayıtlara ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, Coşkun Keskin'in kayıp Keziban Eryılmaz'ı darp etmek suçundan hapis cezasına çartırıldığı bilgisini izleyicileriyle paylaştı.
Bugün yayınlanan yeni bölümde ise Coşkun Keskin hakkında yeni iddialar izleyenleri hayrete düşürdü. Canlı yayına bağlanan komşuları, Kesin'in, Keziban Hanım'ı sürekli darp ettiğini, genç kadının parasızlık yüzünden büyük zorluklar çektiğini söyledi.
Ayrıca Coşkun Keskin'in Kaziban Eryılmaz'la kaldığı evdeki komşuları, Coşkun Eryılmaz'ın uygunsuz vaziyette balkona çıktığını, bakış, jest ve mimikleriyle mahalledeki kadınları rahatsız ettiğini iddia etti. Komşular, Keskin'in, uygunsuz tavırları nedeniyle kendisiyle tartışan sevgilisi Keziban Eryılmaz'ı sürekli darp ettiğini ve darp seslerinin karşı binadan dahi duyulduğunu iddalarına ekledi.
SON ARAYAN 3 İSİM BELLİ OLDU!
Keziban Eryılmaz'ın kaybolduğu gece ilişkisi olduğun iddia edilen Menderes Kılıç'ı aradığı ortaya çıktı. Menderes Kılıç ise genç kadınla konuştuğunu reddetti.
KEZİBAN ERYILMAZ BULUNDU MU?
Keziban Eryılmaz'ın kaybındaki sır perdesi henüz tam olarak aralanmadı. Devam eden programlarda ortaya çıkan bilgileri sizlerle paylaşacağız.