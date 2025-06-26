Khem Birch: MVP ödülü bende
Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Khem Birch, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yendikleri ve final serisinde durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından, "MVP ödülü bende" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Khem Birch, açıklamalarda bulundu.
"MVP ÖDÜLÜ BENDE"
MVP seçilmesiyle ilgili konuşan Kanadalı uzun, "Bilmiyorum hak ettim mi ama ödül bende. 3 şampiyonluk kazandık." diyerek mutluluğunu dile getirdi.
"BU SERİDE BİRAZ FAZLASINI VERDİM"
Sezon boyunca elinden geleni yaptığını belirten Birch, "Sezon genelinde katkı vermeye çalıştım ve bu seride biraz fazlası oldu." sözleriyle takımın başarısında pay sahibi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.