Kia'nın kompakt sınıf üyesi Ceed, sessiz sedasız Türkiye'de satışa sunuldu. Şimdilik iki motor seçeneği ve iki farklı donanım paketi ile bayilerde yerini alan Ceed'in fiyatları 99 bin 900 TL'den başlıyor.

1.4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımanla gelen baz versiyonun haricinde, Ceed'in üst donanım paketli versiyonu 1.6 dizel ve DCT otomatik şanzıman ile 152 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

BENZİNLİ MOTOR 6 LİTRE TÜKETİYOR

Ceed'in 1.6 litrelik dizel motoru 136 beygir güç ve 320 Nm tork değeri sunuyor. 7 ileri otomatik vites ile kombine edilen otomobil, bu haliyle 9.9 saniye içinde 0'dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Dizel motorlu Ceed'in ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 4.3 litre olarak açıklanıyor.

Ceed'in baz versiyonun oluşturan 1.4 litre benzinli ünite ise 100 beygir güç ve 134 Nm tork değerine sahip. Bu motor seçeneği ile Ceed'in yakıt tüketimi 6 litre olarak açıklanıyor.

TURBO MOTOR VE STATIONWAGON YOLDA

Her ne kadar fiyat bilgileri yer almasa da, Kia Türkiye'nin internet sitesinden aldığımız bilgilere göre, Ceed'in hem bir 1.4 litrelik turbo seçeneği hem de stationwagon gövde seçeneği yakında satışa sunulacak.

Turbo motorun açıklanan teknik verilerine göre, 140 beygir güce ve 242 Nm tork değerine sahip olduğunu öğreniyor. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek olan bu motor seçeneği ile Ceed'in ortalama yakıt tüketimi 5.9 litre olarak açıklanıyor.