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Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, geleneksel motorlu taşıtlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli araçlar ve kişiselleştirilmiş ulaşım çözümlerine odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli ve otonom araçlar ile ulaşım hizmetleri olmak üzere iki aşamalı geçişi hedefleyen ‘Plan S’ stratejisinin geliştirildiği bildirildi.

‘Plan S’ stratejisi kapsamında 25 milyar dolar yatırım yapacak olan Kia, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirmeyi, küresel elektrikli araç pazarında yüzde 6.6 pazar payı elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25’inin elektrikli araçlardan sağlanmasını öngörüyor.

Kia'nın, 2026 yılına kadar yıllık 500 bin elektrikli araç satışı hedeflediği de belirtildi.

11 MODEL GELİŞTİRECEK

‘Plan S’ kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında geliştirecek olan Koreli üretici, ilk olarak crossover silüetinde bir elektrikli araç üretecek.

Tek bir şarj ile 500 kilometrenin üzerinde menzile ulaşacağı kaydedilen aracın, 20 dakikanın altında hızlı şarj özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

2022 yılından itibaren SUV ve MPV’lerle elektrikli ürün gamını genişleteceği açıklanan Kia'nın, 2025 yılına kadar 11 elektrikli modeli pazara sunmayı hedeflediği aktarılıyor.