Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, elektrikli otomobil yarışına güçlü giren markalar arasında yer alıyor.
Önümüdeki 5 yıl içinde elektrikli otomobil, otonom sürüş, mobil hizmetler ve bağlanabilirlik teknolojilerine 22 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan şirket, bu yatırımların meyvelerini de kısa bir süre önce toplamaya başladı.
Markanın elektrikli otomobillerine özel geliştirdiği ve 'Elektrik-Küresel Modüler Platformu' (E-GMP) adı verilen yapıyı ilk kullanan aracı EV6'nın ardından, bu platformu kullanan ikinci model olan EV9 da görücüye çıktı.
EV6'nın SUV-coupe tarzının aksine, 7 kişilik kullanıma izin veren yapısı ile e-segment SUV sınıfında yer alan tamamen elektrikli EV9, Kia'nın teknolojik yeniliklerini de gözler önüne seriyor.
2 GÜÇ SEÇENEĞİ BULUNUYOR
Koreli markanın Avrupa Tasarım Merkezi'ne ev sahipliği yapan Almanya'nın Frankfurt kentindeki ön gösterimde yakından inceleme fırsatı bulduğumuz EV9, iki farklı güç seçeneği ile üretiliyor.
EV9'un giriş versiyonunu 150 kW/204 beygir gücündeki ve arkadan itişli seçenek oluşturuyor. Bu seçenekte otomobilin menzil değeri tam şarj ile 541 kilometre olarak açıklanıyor.
283 kW/384 beygir güç üreten versiyon ise dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu versiyonun menzil değeri de 497 kilometre kadar.
Her iki güç seçeneğinde de aynı batarya görev yapıyor. Aracın üstünde 99.8 kWh kapasiteli batarya yer alıyor.
TASARIMDA TÜRK İMZASI
EV9'un tasarımında, Türk bir ismin imzası bulunuyor. Kia'da kıdemli tasarımcı olarak görev yapan Berk Erner tarafından dizayn edilen EV9, markanın güncel modellerinden daha keskin hatlara sahip olması ile ayrışıyor.
Önde dikey konumlanan far grubu Kia'nın sadece Kuzey Amerika'da satışa sunduğu büyük boy modeli Telluride'dan esintiler taşırken, arka far grubu ise günümüz Volvo modellerini hatırlatıyor.
Elektrikli SUV modelin iç mekanı ise dikkat çeken özelliklere sahip. EV9, Kia'nın kalabalık aileler için ve çok amaçlı kullanım amacıyla geliştirdiği bir otomobil olarak lanse ediliyor.
Bu kapsamda birçok değişkenlik özelliği ile gelen araçta, sınıfında belki de bir ilk olarak açısı değiştirilebilen ikinci sıra koltuklar yer alıyor.
Bağımsız iki adet arka koltuk ile tanıtılan EV9'da sunulan bu özellik sayesinde, ikinci sırada oturan bir yolcu arkaya dönerek üçüncü sıradaki ile karşılıklı bir şekilde yolculuk yapabiliyor.
EV9'un bir diğer ilginç yeniliği de, birçok kontrol düğmesinin ön kontrole entegre edilmesi.
Otomobil çalışır vaziyetteyken bu düğmeler görünür hale geliyor ve dokunmatik bir şekilde işlevsel hale geliyor. EV9'da donanıma bağlı şekilde yan dikiz aynaları konvansiyel ayna yada kamera şeklinde alınabiliyor.
DÜŞÜK ÖTV'DEN GELECEK
Franfurt'taki etkinlikte Kia'nın yöneticileri ile de konuşma fırsatımız oldu. Bu kapsamda, EV9'un Türkiye fiyatı hakkında ipucu elde ettiğimizi belirtelim.
Buna göre, EV9'un arkadan itişli versiyonu 150 kW gücünde olduğundan, bu versiyon yüzde 40 ÖTV dilimine girecek.
Elektrikli SUV modelin dört tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonu ise yüzde 60 ÖTV diliminde kalacak. EV9 ölçülerinde ama içten yanmalı motora sahip araçların yüzde 150, hatta yüzde 220 ÖTV diliminde olduğu göz önüne alındığında, EV9'un hatırı sayılır bir fiyat avantajı elde edeceği söylenebilir.
EV9'un elektrikli rakiplerinin tamamı ise premium sınıfta yer alıyor. Bu modellerin de yüzde 60 ÖTV'de bulunması, Koreli SUV modelin özellikle giriş versiyonunun şansını artırıyor.
'TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ BÜYÜMEYE KATKI SAĞLADI'
Frankfurt'taki etkinlikte Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Kia Avrupa Pazarlama Direktörü David Hilbert, "EV9 yeni amiral gemimiz olacak. Elektrikli araçlarda premium markalar ile rekabet ediyoruz, fakat premium bir marka olmayı hedeflemiyoruz" dedi.
Türkiye hakkında da mesajlar veren Hilbert, "Kia geçen yıl Türkiye'de 20 bin adet araç satarak kendi rekorunu kırdı. Bu durum markanın Avrupa'da büyümesine katkı sağladı. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Önümüzdeki yıllarda yeni rekorlar kırmamamız için hiç bir sebep yok" ifadelerini kullandı.
Hilbert'in verdiği bilgiye göre, EV9'un üretimi Haziran ayında Güney Kore'de başlayacak. Otomobilin Avrupa satışları 2023 sonuna doğru başlayacak. Koreli markanın 'amiral gemisinin' Türkiye'ye gelişi ise 2024'ü bulacak.
Kia Avrupa Pazarlama Direktörü David Hilbert'ten aldığımız bilgiye göre, Kia'nın küresel çapta elektrikli araç satış adedini 2030 yılına kadar 2.38 milyona çıkararak, toplam satışlarının yüzde 55'ini elektrikli araçlardan sağlamayı hedeflediğini de aktaralım.
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