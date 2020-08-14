Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Kia temassız servis hizmeti başlattı

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor'un markası Kia, koronavirüs sürecinde başlattığı dijital hizmetlerine bir yenisini ekledi. Servislerde temassız sürece başlayan markanın, bu sayede hem çalışanların hem de müşterilerin minimum temasla tüm işlemleri yapabilmesini amaçladığı kaydedildi

Kia
HABERTURK.COM

Geçtiğimiz aylarda başlatılan 'KiaFan' ve 'Online Bayi' uygulamasıyla Kia marka araç sahibi olmak isteyenlere dijital çözümler sunan Kia, servislerde de temassız sürece başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 'Temassız Servis Süreci' ile hem çalışanların hem de müşterilerin minimum temasla tüm işlemleri yapabilmesi amaçlanıyor.

Aracını yetkili servislere getiren müşterilerin, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebildikleri kaydedilirken, müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunulduğu belirtildi. Temassız servis süreci sayesinde ise yapılacak işlemlerin detaylarının müşterilerin telefonlarına gönderilerek işlemler için onay alındığı aktarıldı.

Yetkili servislere gelen her aracın teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte edildiği de verilen bilgiler arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ASAŞ MARBEL Projesi'ne dahil oldu
OTOMOBİLElektrikli araç teknolojisi geliştirecek
Yerli otoda fiyat açıklaması
OTOMOBİLYerli otoda flaş fiyat açıklaması
Araç muayene süresi uzatıldı
OTOMOBİLAracı olanlar dikkat! Süre uzadı
Üç otomotiv şirketine 'rekabet' soruşturması
OTOMOBİLÜç şirkete 'rekabet' soruşturması
Elektrikli araçları yeni markada toplayacak
OTOMOBİLKoreliler dünya üçüncüsü olmak istiyor
Yeni Ferrari gelmeden tükendi
OTOMOBİLTürkiye'ye gelmeden tükendi
İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sıfır araçlar arttı mı? 2020 otomobil fiyatları
OTOMOBİLİkinci el araba fiyatları düştü mü?
Mercedes Çin'de batarya ortaklığına gitti
OTOMOBİLAlman üretici bataryayı Çin'den alacak
Elektrikli oto satışları yüzde 99 arttı
OTOMOBİLSatışları yüzde 99 yükseldi
Yerli otomobil hakkında önemli gelişme - Haberler
OTOMOBİLYerli otoda ilk rota Avrupa

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X