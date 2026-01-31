Habertürk
Habertürk
        Kıble yönü nasıl bulunur? Evde namaz kılmak için kıbleyi bulmanın yolları

        Namaz ibadetinin temel şartlarından biri kıbleye yönelmektir. Camilerde kıble yönü mihrap sayesinde kolayca belirlenebilirken, evde, iş yerinde veya açık alanda namaz kılacak olanlar için "Kıble yönü nasıl bulunur?" sorusu sıkça gündeme gelir. Özellikle yeni bir eve taşınanlar, seyahatte olanlar ya da ilk kez namaz kılmaya başlayan kişiler, kıbleyi doğru şekilde tespit etmenin yollarını merak eder. Bu konuda en güvenilir açıklamalar ve ölçütler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelerde yer almaktadır. Bu yazımızda Kıble yönü nasıl bulunur? Evde namaz kılmak için kıbleyi bulmanın yolları nelerdir? Sorularına detaylı yanıtlar bulacaksınız.

        Giriş: 31.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 31.01.2026 - 17:47
        Kıble yönü nasıl bulunur?
        Kıble nedir, neden önemlidir?

        Kıble, namazın geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biridir. Bilerek ve imkân varken kıbleye yönelmeden kılınan namaz geçerli sayılmaz. Diyanet’e göre kişi, bulunduğu yerden kıble yönünü tespit edebiliyorsa buna göre namaz kılmalıdır. Ancak tüm imkânlara rağmen yön konusunda yanılma söz konusu olursa, namaz geçerli kabul edilir. Burada önemli olan, niyet ve çabadır.

        Evde kıble yönü nasıl bulunur?

        Ev ortamında kıble yönünü belirlemek için birden fazla pratik yöntem bulunmaktadır. Bunların bazıları teknolojik araçlara dayanırken, bazıları ise geleneksel ve doğal işaretlerden yararlanır.

        Pusula ile kıble yönünü bulma

        Pusula, kıble yönünü bulmanın en eski ve güvenilir yöntemlerinden biridir. Türkiye için kıble, pusulada güneyden doğuya doğru yaklaşık 20–25 derecelik bir açıya denk gelir. Yani tam güneyin biraz doğusu kıble yönü olarak kabul edilir.

        Akıllı telefonlardaki pusula uygulamaları da aynı mantıkla çalışır. Ancak pusulanın doğru sonuç vermesi için manyetik alanlardan uzak bir ortamda kullanılması gerekir.

        İnternet ve mobil uygulamalarla kıble bulma

        Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerden biri de internet tabanlı haritalar ve mobil uygulamalardır. Harita servisleri, bulunduğunuz konuma göre Mekke istikametini derece hassasiyetinde gösterebilir. Diyanet’in de önerdiği bu yöntemlerde, telefonun konum servislerinin açık olması önemlidir.

        Bu uygulamalar sayesinde evde, ofiste ya da açık alanda saniyeler içinde kıble yönü tespit edilebilir. Özellikle sürekli yer değiştiren kişiler için bu yöntem oldukça pratiktir.

        Güneşe bakarak kıble yönünü bulma

        Doğal yöntemlerden biri de güneşten yararlanmaktır. Güneşin doğuşu doğuyu, batışı batıyı gösterir. Öğle vakti güneş güney yönünde bulunur. Türkiye’de yaşayanlar için kıble, öğle vaktinde güneşin bulunduğu yönün biraz doğusuna düşer.

        Ayrıca yılın belirli günlerinde, güneş tam olarak Kâbe’nin üzerinde bulunur. Bu anlarda güneşe doğru yönelen kişi, aynı zamanda kıbleye yönelmiş olur. Ancak bu yöntem, tarih ve saat bilgisi gerektirdiği için daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

        Cami, mihrap ve çevre işaretlerinden yararlanma

        Evde kıble bulurken çevredeki camiler de önemli bir referans olabilir. Yakınınızdaki bir caminin mihrabının yönü, kıbleyi gösterir. Evin konumu camiye göre biliniyorsa, bu doğrultu esas alınabilir. Ayrıca eski yerleşim yerlerinde evlerin planlaması da çoğu zaman kıble dikkate alınarak yapılmıştır.

        Kıble yönünü tam bulamazsak namaz geçerli olur mu?

        Diyanet’e göre kişi, elindeki tüm imkânları kullanmasına rağmen kıble yönünü kesin olarak belirleyemiyorsa, kanaatine göre bir yön seçerek namazını kılar. Sonradan yanlış yönde kıldığı anlaşılırsa, namazı geçerli kabul edilir ve tekrar kılması gerekmez. Burada esas olan, samimi bir çaba göstermektir.

        Evde namaz için kıbleyi sabitlemek mümkün mü?

        Evde sık namaz kılan kişiler, kıble yönünü bir kez doğru şekilde belirledikten sonra bu yönü işaretleyebilir. Halının yönü, küçük bir işaret ya da mobilyaların konumu bu amaçla kullanılabilir. Böylece her vakitte tekrar tekrar yön arama ihtiyacı ortadan kalkar.

        Diyanet’in genel değerlendirmesi

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kıbleye yönelmek, namazın temel şartlarından biridir. Ancak bu şart, kişinin imkânları ölçüsünde yerine getirilir. Teknolojik araçlar, pusula, güneş ve çevresel işaretler kıble bulmada yeterli kabul edilir. Önemli olan, bilinçli bir şekilde kıbleye yönelmeye çalışmaktır.

        Kıble yönünü bulmak, günümüzde sanıldığı kadar zor değildir. Pusula, mobil uygulamalar, güneş ve çevresel referanslar sayesinde evde namaz kılmak için kıble kolaylıkla tespit edilebilir. Diyanet’e göre kişi, elinden gelen gayreti gösterdiği sürece kıble konusunda yaptığı küçük hatalar namazın geçerliliğine zarar vermez. Bu nedenle evde namaz kılarken önemli olan, doğru niyetle kıbleyi bulmaya çalışmak ve ibadeti huzur içinde yerine getirmektir.

        Dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt aynı habitatı paylaşıyor

        'HATAY'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi' kapsamında kurulan fotokapanlarla dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı gözlemlendi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
