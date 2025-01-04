Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlere komando eğitimi veren 80 yaşındaki Süleyman Kirit, gazilik ünvanını harekattan 50 yıl sonra aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşamını sürdüren Kirit, gençlik hayali olan askerlik mesleğine 1960 yılında Mersin Astsubay Hazırlama Ortaokulu'nda başladı. Ardından İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda aldığı 2 yıllık eğitimin ardından 1966 yılında mezun olan Kirit, Konya İstihbarat Grup Komutanlığı'na atandı.

Kıbrıs'taki görevinin ardından Türkiye'ye dönen ve Bolu Komando Tugayı'nda hizmete devam eden Kirit, bir paraşüt atlayışı sırasında sakatlandı. Bir süre görevinden ayrı kalan Kirit, tedavisinin ardından Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda emekliye ayrıldığı 1981 yılına kadar çalıştı.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki hizmetine rağmen gazilik ünvanı olmayan Kirit, bir arkadaşının kendisini bilgilendirmesiyle bu hakkına kavuşabileceğini öğrendi. Kirit'in başvurusu üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma yürüttü.

Kıbrıs'ta zor şartlar altında eğitim verdiklerini anlatan Kirit, "İlk görevimi 1972 yılında gerçekleştirdim. Öğretmen olarak gönderildim. Orada komando kursu açtım ve 600 asker yetiştirdim. Yetiştirdiğim askerlerin hepsi savaşa katıldı. İkinci gidişimde askerlerimin yüzde 80'i ile görüştüm. İlk gittiğim zaman Lefkoşe boğaz bölgesinde, ikinci gidişimde ise Gazimağusa'da görev yaptım. Oraya giden ilk askerler olarak harekatın olacağını biliyorduk ama tarihi belli değildi. Şimdi gönderseler yine giderim" diye konuştu.

Kirit, uzun yıllar hizmet verdiği askerliği çok sevdiğini, her anını büyük bir gururla hatırladığını dile getirdi. Görevli olarak gittiği Kıbrıs'ta Barış Harekatı'na katılacak askerleri en iyi şekilde eğitmeye çalıştığını ve bunun karşılığını da yıllar sonra da olsa gazilik ünvanına kavuşarak aldığını ifade eden Kirit, şöyle konuştu:

"Gazilik madalyası durumu tesadüf oldu. Kıbrıs'ta birlikte görev yaptığım arkadaşlar madalya almışlar bana da telefon açtılar ben de onlardan öğrendim. Ben de Mersin'deki KKTC Konsolosluğu'na gittim. Oradaki görevliler beni Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirdi. 15 gün sonra aynı kurumdan beni aradılar. Kurumda araştırma yapan arkadaş bana gazilik hakkımın olduğunu söyledi. Emekli olduğum günden beri gazi olacağım aklımın ucundan bile geçmedi."