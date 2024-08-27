Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisine veda
Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi
Giriş: 27.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:05
Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç (71), cenaze töreni için merkeze bağlı Bayraktar köyüne getirildi.
Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı.
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