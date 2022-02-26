'Kiev'de molotoflu savunma' iddiası 0:00 / 0:00

DHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatının üçüncü gününde, ülkenin birçok noktasında Rusya'ya ait askeri güçler ile Ukraynalı askeri ve sivil güçlerin çatışması sürüyor.

ZELENSKİY'NİN ÇAĞRISINA UYDULAR

Çatışmalar özellikle başkent Kiev ile Kiev'e yakın reyonlarda şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Bu gece çok zor geçecek" açıklamasını yaptığı dakikalarda yani dün gece sokaklardaydı.

SİLAHLI SİVİLLERDEN DİRENİŞ

Birçok sivil, kendilerine dağıtılan 10 binin üzerindeki otomatik silahla Kiev'in düşmemesi için başkentin cadde ve sokaklarında Rus güçlere karşı direnmeye çalıştı.

ZIRHLI ARAÇLARA MOLOTOF KOKTEYLİ İLE KARŞILIK İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Ukrayna Ulusal Muhafızları, Kiev’ın dışında Rus güçlerine molotof kokteyli atan sivil vatandaşların görüntülerini paylaşarak Molotof kokteyllerin savunmada işe yaradığını belirtti.

Ancak görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. Bahsedilen görüntülerin 18 Şubat 2014 tarihinde çekildiği ve Kiev’de “Maidan” protestolarından bir görüntü olduğu teyit hesaplarında paylaşıldı.

ŞEHRİN UÇ NOKTALARINDA ÇATIŞMA VAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre de Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı.

SABAH 04.00'TE SALDIRILAR GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi ise yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

"DURUM KONTROL ALTINDA" AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mykhailo Podolyak da kente girmeye çalışan az sayıdaki Rus askerinin Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.