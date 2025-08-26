Habertürk
        Kiğılı ve Fenerbahçe'den özel iş birliği - Futbol Haberleri

        Kiğılı ve Fenerbahçe’den özel iş birliği

        Kiğılı ve Fenerbahçe, "FENERİUM X KİĞILI" adıyla taraftarlara özel bir koleksiyon hazırladı. 8 model ve 20 üründen oluşan koleksiyon çekimlerinde Fenerbahçe Futbol A Takımı'ndan Fred, İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Yusuf Akçiçek ve Jayden Oosterwolde yer alarak, koleksiyonun enerjisini ve takım ruhunu taraftarlarla buluşturdu.

        Giriş: 26.08.2025 - 13:57 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:57
        Kiğılı ve Fenerbahçe'den özel iş birliği
        Türkiye’nin öncü moda perakende erkek giyim markası Kiğılı ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürün markası Fenerium, şıklığı ve takım ruhunu buluşturan özel bir koleksiyona imza attı. “FENERIUM X KİĞILI” iş birliği kapsamında hazırlanan yeni koleksiyon günlük hayatın her alanında fark yaratan bir tarz sunuyor. Koleksiyonun çekimlerinde yer alan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları Fred, İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Yusuf Akçiçek ve Jayden Oosterwolde, güçlü duruşlarıyla hem koleksiyonu hem de taraftar ruhunu en etkili şekilde yansıttı.

        8 model ve 20 üründen oluşan koleksiyonda ceket, mont, pantolon, tişört ve trençkot alternatifleri yer alıyor. Tüm modeller, Fenerbahçe taraftarına özel renk seçenekleri ve detaylarla tasarlandı.

        Kiğılı’nın yenilikçi kumaş teknolojisi ile desteklenen koleksiyonun tüm parçaları; mükemmel esneklik, kırışmazlık, hızlı kuruma, ekstra konfor ve nefes alan özelliklere sahip. Ultra hafif tasarımlar hem şehir yaşamında hem de maç günlerinde maksimum hareket özgürlüğü sağlıyor.

        FENERIUM X KİĞILI koleksiyonu, 19 Ağustos’tan itibaren Fenerium Maraton, Fenerium Alt mağazasında ve fenerium.com'da taraftarlarla buluşuyor.

