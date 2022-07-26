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Kılıçdaroğlu'ndan otoda ÖTV açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını belirterek, "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan otoda ÖTV açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan otoda ÖTV açıklaması
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AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. İktidara geldiklerinde ivedilikle ve kolaylıkla çözecekleri sorunların muhalefetteyken zaman alabildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor, sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza." dedi.

'DÜNYANIN EN YÜKSEK ALIM VERGİSİ'

Türkiye'de bir araç alınırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'nin ödendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne Gümrük Vergisi ödüyoruz. Üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Bakın Almanya'da 15 bin Euro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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