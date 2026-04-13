"Kılıçdaroğlu selam vermedi" iddiasına Özel'den yanıt

CHP Genel Başkanı Özel, Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninin İstanbul'da olması nedeniyle Ağıralioğlu ile görüşmeyi burada yaptıklarını söyledi.

Özel, görüşmenin hoş sohbet içinde geçtiğini ifade ederek, "Tabii konuların kendisi hoş değil, çünkü İran'da hem çocuklar hem kadınlar öldürülüyor. Amerika ve İsrail, İran'a haksızca, hukuksuzca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir operasyon düzenlediler. Ateşkes ümitleri vardı, o da boşa çıktı. Şu anda hem yeniden İran'da Müslümanların kanının döküleceği bir çatışma ortamı gündemde hem de bütün dünyada olan ama en çok da Türkiye'yi etkileyen savaşın yarattığı sorunlar var." diye konuştu.

Erken seçim çağrısı yapan Özel, şöyle devam etti:

"Birinci partisiniz ya hadi, hani diyorsunuz ya 'AK Parti toparlandı, yeniden birinci parti oldu.' Size Adıyaman'da, Kastamonu'da, Kırıkkale'de, Afyon'da, Hatay'da, Kocaeli'de ve İstanbul'da hodri meydan diyoruz. Hadi diyoruz, çıkın ve bu seçimi kazanın. Siz şöyle bir şey dayatıyorsunuz, bir kez oy verin, sonra 5 yıl kenara çekilin. Anadolu'nun, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı sandığı kendi namusu gibi bilen insanlara bunu diyemezsiniz. Bir kere oy verin, sonra 5 yıl kenara çekilin. Anayasa diyor ki, bu insanlar hiç değilse ara seçimde sözlerini söyleyecekler."

Özel, "Elbette ara seçim anayasal zorunluluk, Meclis Başkanı'nın yükümlülükleri var. Bu noktada gideceğiz konuşacağız ve bir şekilde bu milletin önüne sandık gelmesini zorlayacağız. Yok 'Anayasa manayasa tanımam, 77. maddeye göre seçilirim ama 78. maddeye gelince uymam Anayasa'ya.' diyorsanız bunun da bir maliyeti var. Bu ara seçimde sandığın gelmesi birinci önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKLARA SİYASİ PARTİLER DEĞİL, BAZEN MİLLET ZORLAR"

CHP ve Anahtar Parti arasında bir ittifak olup olmayacağına ilişkin soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Kimse kimseye kapı kapatmaz. Hem Anahtar Parti hem diğer siyasi partilerin, millete kendi durumlarını en net şekilde izah ettikleri, çözüm önerilerini sundukları, milletin takdirini kazanmaya çalıştıkları bir süreci herkesin doğrudan yaşaması gerekir. Ama seçim sath-ı mailine gelindiğinde ittifaklara zaten siyasi partiler değil, bazen millet zorlar. Çünkü bir değişim için bir ittifaka ihtiyaç varsa o zaman herkes oturur, kendi pozisyonunu değerlendirir, en doğru kararı verir. Yoksa öyle bizim kimseye kapı kapatmak da haddimize değil."

"KEMAL BEY'İN ÖYLE BİR SELAMSIZLIK GİBİ BİR DURUMU NORMALDE YOK"

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde kendisine neden selam vermediği yönündeki soruyu da "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze ortamı çok kalabalıktı. Bir de her girene haklı olarak ki, Genel Başkan'ın müdahalesiyle o iş düzeldi, arkada bir bariyer koymuşlar Meclis Başkanı katılacak diye. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden geçmez. Zaten yani her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. O anda dini tören ve o ortamın aşırı kalabalıklığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır. Onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." şeklinde yanıtladı.

Macaristan'daki seçimi değerlendiren Özel, "Macar halkı demokrasiyi seçti. Macaristan'daki seçim herhangi bir siyasi seçim değildi, adeta bir referandumdu. Dün akşam Viktor Orban kaybederken Trump da kaybetti. Orban kaybederken onu destekleyen bütün tek adamlar da kaybetti." ifadelerini kullandı.

"ANAHTAR PARTİ GEÇMİŞ MUHASEBELERİNİ ÇOK DOĞRU YAPTI"

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu ise görüşmede siyaset, ekonomi, seçim ve belediyelerdeki süreçleri masaya yatırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Memleketin bundan çok daha güçlü olabileceği, büyük potansiyeline yürüyen, plan yapabilen, hedef koyabilen, hedefe ulaşabilecek bir yeni yönetim maharetiyle buluşmasının, seçmenin iradesine bağlı olarak, değişim iradesinin yönetilmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. Erken seçim, ara seçim diye konuşulan her şeyin aslında merkezinde, memleketin büyük potansiyelinin, bu yaşadıklarımızdan çok daha fazlasını memlekete yaşatabilme imkanının doğru kullanılamadığına dair bir düşüncemiz var."

Ağıralioğlu, "Bizim iktidara itirazımız, Türkiye gibi büyük bir ülkenin maruz kaldığı sorunların kaderi olmadığı, bu sorunları yaşamaya mecbur edildiğimiz. Bu yönetim savrulmasının yerine daha ne yaptığını bilen, milletin büyük potansiyeline yürüyebilen bir siyasetin ülkeyi ayağa kaldıracağına dair olan inancımız." ifadesini kullandı.

İttifak sorusuna ise Ağıralioğlu, şu yanıtı verdi:

"Millet İttifakı'nın masa sürecini, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı karşısında ittifaklarla yönettiği süreci çok iyi izledik. Dolayısıyla şöyle bir hassasiyetimiz var, bu süreci şöyle örgütleyeceğiz. Milletin kalbine kurulması lazım. Ne kurulacaksa masaya değil, önce milletin kalbine kurulması lazım. Milletin kalbinde şu anda yük neyse o yükün kaldırılması lazım. Anahtar Parti geçmiş muhasebelerini çok doğru yaptı. Sayın Genel Başkan'ın koordinatladığı şeyi çok kıymetli buluyorum." yanıtını verdi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.