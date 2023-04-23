Kılıçdaroğlu: Türkiye, tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak

DHA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli video serisinin üçüncüsünü Twitter hesabından "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükunetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor" açıklamasıyla paylaştı.

'BU KÖTÜ YÖNETİM, BİZİ BUĞDAY VE NOHUT DIŞARIYA BAĞIMLI HALE GETİRDİ'

Tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bu kötü yönetim, bizi buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak. Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın, burada açıkça söylüyorum. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk´ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAYVANCILIKTA BÜYÜK BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Köylerde veteriner, ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere, 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz" dedi.

'TÜRKİYE, BÖLGESİNİN GIDA VE HAYVANCILIKTA EN BÜYÜK İHRACATÇISI OLACAK'

Gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Afyon, Konya, Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay´da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız. Türkiye, bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız. Göreceksiniz; gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak. Sevgili halkım, neden gıda konusu bu kadar önemli? Hatırlarsınız. Çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu´na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz" dedi.