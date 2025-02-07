Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınız ihanet etmemeli

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de konuk olduğu programda "Siyasette etik değerler, ahlaki değerler çok önemlidir. Güven de çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle karşılıklı güven ilişkisi içinde götürürsünüz pek çok olayı. Ama bu güvenin yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil tabii." dedi.

Kılıçdaroğlu, daha önce Kurultay'da 'hançer' deyimini kullanması ile ilgili "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerektiriyor, tereddüt varsa, bir farklı görüş varsa, bu çok rahat dillendirilebilir. Çok rahat eleştirilebilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusunda da bu vardır. Eleştiri kültürü bizde çok yaygındır ve her zaman eleştiriye değer veririz ve eleştiren arkadaşların sözünü ben genel başkanlık yaptığım dönemde hiç kesmedim. Kesmem de isterse bir saat eleştirsin. Çünkü o eleştiriden haklı bir şey olabilir. Çünkü siz de insansınız. Eksiğiniz olabilir, yanlışınız olabilir, hatanız olabilir. Sizi, sizin gerçek arkadaşlarınız, gerçek dostlarınız, size sürekli övgüler düzenleyen insanlar değil, aslında sizi sağlıklı ve tutarlı eleştirenlerdir, size yol gösterenlerdir. Dolayısıyla bu çerçevede ben siyasete baktım. Her zaman güvendim arkadaşlarıma. Düşüncelerimi ifade ettim. O güven içerisinde bazen sırlarımızı paylaştık. Görüşlerimizi paylaştık. Eleştirilerimizi karşılıklı yaptık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. Ben söylemiştim bir grup toplantıda yanlış hatırlamıyorsam Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur diye. Zordur gerçekten yol arkadaşlığı. " ifadelerini kullandı.