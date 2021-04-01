Kılıçlı ve tüfekli kavgaya terlikli müdahale! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre akraba ile aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir husumet vardı.

İHA'nın haberine göre, taraflar sokak üzerinde karşılaştıkları akrabaları ile küfürleşip birbirlerini darbetmeye başladı. 7 kişi bir şahsı darbettikten bir süre sonra darpa uğrayan kişinin de yakınları sokağa geldi.

TERLİKLE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında bir kadın şahısları terlikle vurarak ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen kişilerin yanına da kılıçlı ve pompalı tüfekli yakınları geldi.

1 KİŞİ YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve ambulans ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan 5 kişi suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Yaşanan kavga anları da çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahısların yolda karşılaşıp bir kişiyi darbetmeleri ile kılıçlı ve pompalı tüfekli kavga anları yer aldı.