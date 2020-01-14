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Van'da 8 yıl önce, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 akrabalarını öldürerek firar eden 2 zanlı, özel ekibin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polisler, yıllardır raflarda kalan, failleri yakalanamayan olayların dosyaları yeniden açıyor. İşte o dosyalardan biri olan 8 yıl önceki cinayetin failleri, bu özel ekip sayesinde gün yüzüne çıkarıldı.

20 Nisan 2012'de aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 akrabalarını öldürerek kaçan, firardayken amcalarını arayarak öldürmekle tehdit eden B.K. ile Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlatan özel ekip, zanlılardan B.K'nin Van'da, Ç.K'nin de Sakarya'nın Hendek ilçesinde olabileceği bilgisine ulaştı.

Deşifre olmamak için 4 ay boyunca sokak satıcısı, kargo görevlisi, hurdacı ve temizlik görevlisi kılığına bürünen polisler, zanlıların belirlenen adreslerde saklandığını netleştirince operasyon başlattı. Van ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlılardan B.K'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi.