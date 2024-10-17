Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi tamamlayacağız

SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Kilis'te eski hastane binamızı ek hastane olarak hizmete sunacağız. Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi de inşallah kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk olarak valiliği ziyaret edip, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilikte sağlık yöneticileri ile toplantı yapıp, daha sonra esnafı ziyaret eden Memişoğlu, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, "Kilis'te sağlık konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Tabii depremi de yaşamış bir şehir burası. Aynı zamanda Kilis, 2011 yılından beri Suriye'deki karışıklıktan çok etkilenen bir şehir ve misafirperverlik örneği sergiledi. Maalesef 6 Şubat depremlerinden de etkilenen bir şehrimiz. Ama bütün yaraları sarmışlar. Tabii Kilis'te depremin sağlık eksikliklerini tamamlamış durumdayız. Kısa sürede inşallah Kilis'te eski hastane binamızı ek hastane olarak hizmete sunacağız. Sağlık hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi de inşallah kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.