Huzur Konağı sakinleri günlerini dolu dolu geçiriyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te "Huzur Konağı Projesi" kapsamında yaşlılar, el sanatları, müzik ve spor etkinliklerine katılıyor.

Kilis Valiliğinin koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün, Kilis Eğitim, Sosyal, Kültür, Sanat ve Araştırma Derneğine verdiği destekle hayata geçirilen "Huzur Konağı Projesi" ile yaşlılara sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel alanlarda destek veriliyor.

Yaşlıların korunması ve desteklenmesi kapsamında Kilis Valiliğince hizmete açılan "Huzur Konağı"ndan 60 yaş üstü yaşlılar faydalanıyor.

Mehmet Paşa Sokak'ta bulunan tarihi konak, vatandaşların bir araya gelerek, güzel vakit geçirdikleri bir mekan haline geldi. Konakta, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı uzmanlar tarafından okuma yazma, geleneksel el sanatları, müzik ve el işi eğitimler veriliyor. Yiyecek içecek ve sağlık hizmeti verilen konakta yaşlılar keyifli vakit geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Nagihan Aydar, AA muhabirine, projenin yaşlılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Projeye birçok kurumun personel desteği sunduğunu ifade eden Aydar, "Yaşlılarımıza psikososyal destek çalışmalarını yönetiyoruz. Konaktaki yaşlı insanlarımıza fizyoterapist ve diyet uzmanları belirli günlerde gelerek çeşitli bilgiler veriyor. Spor egzersizleri yapılıyor. Bunların yanında müftülük tarafından belirli günlerde dini eğitimler veriliyor." dedi.

Projenin 60 yaş üstü vatandaşların huzurunu, mutluluğunu ve motivasyonunu artırmak için hayata geçirildiğini anlatan Aydar, şöyle konuştu: "Projemiz amacına ulaştı çünkü çok güzel dönüşler alıyoruz. Hafta sonunun gelmesini istemeyen yaşlılarımız var. 'Pazartesi gününü iple çekiyoruz hocam' diyorlar. Mutlu olduklarını, ikinci baharlarını yaşadıklarını söyleyen yaşlılarımız var. Her gün gülerek karşılandıkları için her gün buraya ısrarla gelen yaşlılarımız var. Onların mutlu olması bizleri de sevindiriyor."

-"Çok güzel bir yer ve severek geliyoruz" Huzur Konağı'ndan faydalanan 61 yaşındaki emekli Ayşe Yüzbaşıoğlu da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konakta güzel vakit geçirdiğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Sabah 09.00'da konağa geliyoruz. İlk olarak tansiyon ve şekerlerimiz ölçülüyor. Diyetisyenlerimiz ve spor hocalarımız bize uygun egzersiz yaptırıyor. Gezi ve piknik etkinliklerimiz oluyor. Güzel bir ortam oluşturmuşlar. Çok güzel bir yer ve severek geliyoruz. Çok güzel, değerli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.