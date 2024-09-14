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        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:27
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        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bilal Habeş Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde M.A.C, M.A. ve H.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.A.C, M.A. ve H.S. yaralandı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis,olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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