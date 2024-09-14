Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavgada, M.A.C, M.A. ve H.S. yaralandı. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bilal Habeş Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde M.A.C, M.A. ve H.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede yakınlarının da karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

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