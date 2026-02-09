Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) işbirliğinde "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:47 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) işbirliğinde "Küresel Tehditler Karşısında Manevi Vatan ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        7 Aralık Üniversitesi konferans salonundaki çalıştayın açılışında konuşan Doç. Dr. Nedim Öz, toplumsal değişim sürecinde evlilik algısı üzerinde durdu.

        İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler verdi.

        Programa, Kilis Vali Yardımcısı Yusuf Durani Dinç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şentürk, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve öğretmenler katıldı.

        Yarın da devam edecek olan çalıştay, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve aile odaklı ortak bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Virajı alamayan tır yan yattı
        Virajı alamayan tır yan yattı
        Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu
        Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince bulundu
        Kilis'te kaybolan alzaymır hastası bulundu
        Kilis'te kaybolan alzaymır hastası bulundu
        Kilisli üretici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü
        Kilisli üretici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü
        Kilis'te döner 30 TL Ayran fiyatına döner
        Kilis'te döner 30 TL Ayran fiyatına döner
        Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama
        Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama