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        Kilis Tanıtım Günleri Gaziantep Festival Park'ta!

        Kilis Belediyesi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek olan "Kilis Tanıtım Günleri" 7-8-9 Haziran tarihlerinde Gaziantep Festival Park'ta gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:13
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        Kilis Tanıtım Günleri Gaziantep Festival Park'ta!
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        Kilis Belediyesi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği “Kilis Tanıtım Günleri” Gaziantep Festival Park'ta Gazianteplilerle buluşacak. Kilis'in zengin kültürü ve eşsiz lezzetlerinin tanıtımı 7-8-9 Haziran tarihlerinde Gaziantep Festival Park'ta gerçekleşecek.

        FESTİVALDE NELER VAR?

        Bu özel etkinlikte, Kilis'in kendine has lezzetlerini, el sanatlarını ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı bulacaksınız. Kilis'e özgü ürünlerin tanıtım ve satışının yapılacağı bu festivalde, hem gözlerinize hem de damaklarınıza hitap edecek unutulmaz deneyimler sizi bekliyor.

        Kilis Mutfağı: Katmerden künefeye, Kilis tavasından zahterine kadar birçok lezzeti tadabilir, yöresel yemeklerin ustalarından tariflerini öğrenebilirsiniz. El Sanatları ve Hediyelik Eşyalar: Kilis'in el emeği göz nuru ürünlerini inceleyebilir, sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz.

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        #Kilis Tanıtım Günleri
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