        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen adam hayatını kaybetti

        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Çivit hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Çivit'in soba gazından zehirlendiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:20
        Karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

        Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        YAKINLARI HABER ALAMADI

        AA'daki habere göre olay; Kilis'te meydana geldi. Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Hüseyin Çivit'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİ

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Çivit'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çivit'in cenazesi incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

