        Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere eğitim

        Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere onarıcı tarım eğitimi verildi

        İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere yönelik onarıcı tarım eğitimleri verildi

        Giriş: 08.04.2026 - 17:31 Güncelleme:
        İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen "TRC1 Bölgesi Onarıcı Tarım Uygulamalarında Kadın Çiftçi Etkinliğinin Artırılması" çalışması kapsamında, Kilis ve Gaziantep'te kadın çiftçilere yönelik onarıcı tarım eğitimleri verildi.

        İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, programla, bölgedeki tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eğitimlerde su ve toprak kaynaklarının korunması, doğal gübre kullanımı, su hasadı ve azaltılmış toprak işleme gibi maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı uygulamalar ele alındı.

        TRC1 Bölgesi'nde daha önce yapılan araştırmalar, kuraklık, erozyon ve organik madde kaybının tarımsal üretim üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu ortaya koyarken, bu risklerin azaltılmasında onarıcı tarım uygulamalarının önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. Verilen eğitimlerle sahada uygulanabilir yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

        Program kapsamında ayrıca kadın çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerindeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerden elde edilecek bulguların, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek iyi uygulama modellerine ve bölgesel kapasite geliştirme çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

        Akdeniz'in "akciğerleri" koruma altına alınıyor

        Ekosistemi Koruma Derneği (EKOS), Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) iş birliğiyle "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" hayata geçirildi. (AA)

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
