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Ukrayna'daki bir kilisede ayin sırasında çıkan kavgada bir din adamı yaralandı. Olay, ülkenin batısında bulunan Ternopil iline bağlı Vinyatintsa kasabasındaki Uspenskiy Katedrali'nde yaşandı. Kiliseyi paylaşamayan din adamları, ibadet için gelen vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuştu.
Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Başpiskopos Tihon Petranyuk ve beraberindeki rahipler ile, Kiev Patrikhanesi Ortodoks Kilisesi'nden Rahip İoann Boyko yumruk yumruğa birbirine girdi.
Ayin sırasında kiliseye giren Başpiskopos Petranyuk, Rahip Boyko'nun, iki ay önce Kiev Patrikhanesi'ne geçmesi nedeniyle, Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi ayinine katılamayacağını söyleyince din adamları karşı karşıya geldi.
İçeridekilerin kapıyı üzerine kapamasına rağmen kiliseye girerek, Rahip Boyko hakkındaki kararı okumaya başlayan Başpiskopos, cemaatin tepkisiyle karşılaştı. Başpiskoposun asasının kırılması üzerine kilise bir anda karıştı. Çıkan kavgada beyin sarsıntısı geçiren ve kaburgası kırılan rahip hastaneye kaldırıldı. Olay, Ukrayna'da 15 Aralık'ta tüm Ortodoks kiliselerinin temsilcilerinin katılacağı birleştirici konsey toplantısından önce yaşandı.
RAHİP PEDOFİL İDDİASI
Ayin sırasında kiliseyi basarak diğer rahibi yaralayan din adamları, Rahip Boyko'un çocukları taciz ettiğini öne sürdü. Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık başvurusunu kabul etmişti.
Ukrayna'da Rusya hegemonyasına karşı çıkan kesimlerin oluşturduğu Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ile Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi kendi arasında da anlaşmazlıklar yaşıyor. Ülkede tek ve bağımsız bir kilise kurulması yönünde girişimler sürüyor. Moskova Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nden bazı piskoposlar da bu çabalara destek veriyor.
15 Aralık tarihinde kilise temsilcileri, Kiev'de Aziz Sofya Katedrali'nde Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katılımıyla bu konuyu görüşmek için toplanacak.
KİEV'İN İDDİASI, RUSYA DİNİ ANLAŞMAZLIKLARI KÖRÜKLÜYOR
Ukrayna, Rusya'nın, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin taraftarlarını, Kiev’e karşı hibrit savaşta kullandığını iddia ediyor.
Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya'nın ülkede dini anlaşmazlıkları körükleyerek, Ukrayna’ya karşı açık savaş başlatmak için zemin hazırlamak istediğini öne sürüyor.
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