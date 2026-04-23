Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Killa Hakan'ın hayatı film oluyor - Magazin haberleri

        Killa Hakan'ın hayatı film oluyor

        Killa Hakan'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Türkiye'nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyan 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan', rapçinin Almanya'daki yıllarını ve müzik yolculuğunu konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:04 Güncelleme:
        Killa Hakan'ın hayatı film oluyor

        Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, kendi hayat hikâyesinin anlatılacağı 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan' filminin tanıtımı için Almanya'dan İstanbul'a geldi.

        "BU BENİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR NOKTA"

        Türkiye'nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyan yapım hakkında konuşan rapçi, şu ifadeleri kullandı: Almanya'da bir misafir işçi çocuğu olarak dünyaya geldim ama her zaman Türk olduğumu hissettim. "Ne zaman döneceğiz?" diye sorgulayıp oradan oraya savrulurken zaman geçti; çünkü bir gün mutlaka geri döneceğimi biliyordum. Hayat bizi bugüne getirdi. Size anlatmak istediğim çok şey var ancak bunların hepsini filmde göreceksiniz. Yaşadıklarımı sadece anlatmakla kalmayıp insanların görmesini de istiyordum, bu benim için çok kritik bir nokta. Neydi o olaylar? Belki her şeyi tüm ayrıntısıyla olmasa da belirli kesitleri görüp beni anlayacaklar. Bu filmi çekmeyi tam da bu yüzden çok istiyordum. Hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri bu film olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyım; 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan' gerçekten güzel bir yapım olacak.

        #killa hakan
        #Duvarın Ötesinde Killa Hakan
