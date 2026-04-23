Killa Hakan'ın hayatı film oluyor

Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, kendi hayat hikâyesinin anlatılacağı 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan' filminin tanıtımı için Almanya'dan İstanbul'a geldi.

"BU BENİM İÇİN ÇOK KRİTİK BİR NOKTA"

Türkiye'nin ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyan yapım hakkında konuşan rapçi, şu ifadeleri kullandı: Almanya'da bir misafir işçi çocuğu olarak dünyaya geldim ama her zaman Türk olduğumu hissettim. "Ne zaman döneceğiz?" diye sorgulayıp oradan oraya savrulurken zaman geçti; çünkü bir gün mutlaka geri döneceğimi biliyordum. Hayat bizi bugüne getirdi. Size anlatmak istediğim çok şey var ancak bunların hepsini filmde göreceksiniz. Yaşadıklarımı sadece anlatmakla kalmayıp insanların görmesini de istiyordum, bu benim için çok kritik bir nokta. Neydi o olaylar? Belki her şeyi tüm ayrıntısıyla olmasa da belirli kesitleri görüp beni anlayacaklar. Bu filmi çekmeyi tam da bu yüzden çok istiyordum. Hayatımın en büyük dönüm noktalarından biri bu film olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyım; 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan' gerçekten güzel bir yapım olacak.