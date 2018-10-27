Kilmarnock - Hamilton maçı ne zaman?

İskoçya Premiership maçında Kilmarnock ile Hamilton, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Kilmarnock 19 puanla 3. sırada, Hamilton 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Kilmarnock son 4 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Hamilton son 6 mücadelede 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Kilmarnock kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Hamilton kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Kilmarnock son haftadaki Hamilton müsabasında 1-2 kazandı.

Hamilton, Kilmarnock karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kilmarnock, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Hamilton ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hamilton, 1 gol atarken 8 gol yedi.

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