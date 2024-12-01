Kilo vermeye yardımcı oluyor, kolesterolü düşürüyor... Bu kış daha fazla brüksel lahanası yemeniz için 8 neden!

Brüksel lahanasının diğer adının frenk lahanası olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyor olabilirsiniz çünkü turpgiller familyasından olan bu küçük yeşil toplarla ilgili yeterince bilgimiz yok. Halbuki ABD ve Avrupa'da çok yaygın tüketilen bu sebze bir süredir Türkiye'de de yetiştiriliyor.