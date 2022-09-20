Toplantıda tavuk pişirdiler 0:00 / 0:00

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Gösterime 7 Ekim’de girecek olan Kim Bu Aile?'nin oyuncuları Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve filmin yönetmeni Bedran Güzel, önceki gün basın mensupları ile bir araya gelerek merakla beklenen filmi anlattı.

Basın toplantısında, filmin hikâyesinde çok önemli yer tutan gizli sosuyla parmak ısırtan tavuk pişirildi. Oyuncular, tavukları ünlü şef Sedef İybar ile birlikte mutfağa girerek pişirdi.

Bedran Güzel: Yaklaşık bir buçuk yıl önce başladı serüvenimiz. Güzel bir aile olduk. Aksiyonu bol, komedisi bol, şartları zorladığımız ve sonunda da fazlasıyla değdiğini düşündüğümüz bir aksiyon komedi filmi oldu. Bu ekiple çalışmaktan, projenin içinde olmaktan, CJ ENM ailesiyle birlikte bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım vizyona çıktığında herkes bizim hissettiğimiz duyguyu, heyecanı, mutluluğu alır ve filmi severler. Ekibe tekrar çok teşekkür ediyorum.

Cengiz Bozkurt: Bol kahkahalı bol aksiyonlu bir film oldu. Güney Kore’den dövüş ve aksiyon eğitmenlerinin gelip bizi çalıştırdığı, çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız. Heyecanlıyız, iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Umarım sezonu güzel açarız ve seyirciyi bu filmle sinemalara çekeriz. Aksiyon sahnelerini çekerken her seferinde Bedran’ın yanına gidip “Değdi mi” diye soruyordum. Hatta çekimlerde sakatlandım. Sağlıkçı arkadaşlar sağ olsun her şeyle ilgilendiler. Sonuçta sağ salim bitirdik ve karşınızdayız.

Nurgül Yeşilçay: Her aksiyon sahnelerinden önce ısınıyorduk, hatta bende görüntüler var. Aksiyon yönetmenimiz çok önemli filmlerde çalıştığı için bizi çok iyi hazırladı. Ben dublörler yapacak diye düşünüyordum ama çoğu aksiyon sahnesini biz yaptık. Arkadaşlar biz bu ekiple aksiyon çektik, inanabiliyor musunuz? Hepimizi kutluyorum! Vizyon tarihimiz 7 Ekim. Herkesi bekliyoruz.

Ferit Aktuğ: Koreografisi üç gün süren bir aksiyon sahnemiz vardı, o bizi epey yordu. Yerlerde yuvarlandık bol bol düştük. Haliç Tersanesi’nde çektik. İki ay çok güzel vakit geçirdim kendi adıma, çok güzel oyuncularla, nefis bir yönetmenle çalıştım.

Onur Buldu: Benim aslında çok aksiyon filmim var da yayınlanmadı. Beğenilmedi herhalde. Aksiyon sahnelerinde yönetmenimiz beni çok beğendi, senin fazla eğitime ihtiyacın yok dedi. Şaka bir yana çok emek verdiğimiz, eğlenceli, aksiyonlu bir film oldu. Umuyoruz izleyiciler de çok sevecektir.