İlk olarak Pınar Çocuk Tiyatrosu ile ekran karşısına gelen ünlü oyuncu; Koca Koca Yalanlar, Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe , Muro, Muhteşem Yüzyıl ve Ihlamurlar Altında gibi pek çok yapımda yer aldı.