Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

Oyunculuğa ilk adımını Pınar Çocuk Tiyatrosu ile atan Evrim Alasya, son olarak Akrep dizisinde canlandırdığı Ferda rolüyle beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu Evrim Alasya, Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile ekranlara dönüyor. Oyunculuğuyla beğeni toplayan 43 yaşındaki Alasya, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın beğeni toplayan paylaşımları...

ABONE OL
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    Ünlü oyuncu Evrim Alasya, Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile seyirci karşısına geçiyor.
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    Son olarak Akrep dizisiyle ekrana gelen ünlü isim, Doğduğun Ev Kaderindir dizinde canlandırdığı Meliha rolüyle alkış toplamıştı.
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    İlk olarak  Pınar Çocuk Tiyatrosu ile ekran karşısına gelen ünlü oyuncu; Koca Koca Yalanlar, Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe , Muro, Muhteşem Yüzyıl ve Ihlamurlar Altında gibi pek çok yapımda yer aldı.
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    Evrim Alasya; Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerle birlikte rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan karakterine hayat veriyor. 
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    43 yaşındaki ünlü oyuncu başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. 
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

    İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya sosyal medya paylaşımları...
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!
  • Kim der ki 43 yaşında! Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Evrim Alasya zerafetiyle beğeni topladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.