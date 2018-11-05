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Kim Jong Un'un eşinin yasakları!

ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı atışmaları, lakapları ve nükleer füze tehditleriyle dikkat çeken, bir o kadar da dünyanın en dikkat çekici liderlerinden biri olan Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun uyması gereken birbirinden değişik kurallar var. Bunlar arasında Mickey Mouse izlemek veya ismini tamamen değiştirmek gibi kurallar yer alıyor

05.11.2018 - 10:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dışarıya kapalı yapısı nedeniyle gizemli ülke bilinen Kuzey Kore, uyguladığı yasaklarla da tüm dünyada konuşuluyor. Bu yasaklardan elbette Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi de dahil.

İSMİNİ 'TAMAMEN' DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA

Evliliklerde genel olarak soyadı değişir ama bu evlilik genel kuralların biraz dışında. İsminin tamamının değiştirmesinin gerekçesi, geçmişi hakkında bilgi edinilmesi olanağını en aza indirmek.

HAMİLE OLDUĞUNU GİZLEMELİ

Ri Sol-ju Kim Jong-un ile evlendiğinden beri daha kapalı bir hayat yaşıyor ama bu izolasyon hamile olduğunda daha fazla artıyor.

AİLESİNİ GÖRMEYE İZNİ YOK

Ri Sol-ju Kuzey Kore'de gözde ve bilinen bir ailenin kızı. Annesi bilinen bir jinekolog, babası ise profesör. Kim Jong-un ile evlendiğinden beri ailesini görmeye pek vakti olmuyor. Hatta Ri Sol-ju'nun annesiyle babası torunlarını hiç gördüler mi bilinmiyor.

ÇOCUKLARIYLA KAMUYA AÇIK ALANLARA ÇIKAMIYOR

İki kız ve son olarak erkek çocukları olduğu düşünülen çiftin üç çocuğu var ama bunun dışında çocukları hakkında hiçbir bilgi yok. Henüz hiçbirinin fotoğrafı çekilemedi. Gücün babadan oğula geçtiği Kuzey Kore'de, Jong-un'un kız çocuklarına ve eşine dışarı çıkmayı yasaklama sebebini gösteriyor.

DENNIS RODMAN İLE TAKILMAK ZORUNDA

Dünyanın en değişken ülkesinin lideriyle bile evli olsa, Dennis Rodman'ın Ri Sol-ju'yu ziyaret etmek zorunda olması çok daha ilginç. Kim Jong-un basketbola bayılıyor özellikle Chicago Bulls izlemeye. Eski NBA starı Rodman, Jong-un ile garip bir arkadaşlığa sahip. Dennis Rodman ve Ri Son-ju'nun arkadaşlık etmeye zorlanması ise çok daha tuhaf bir durum.

 

KUZEY KORE'NİN GERİ KALANINDAN SAKLANIYOR

Kuzey Kore liderlerine en bağlı olan ülkeler arasında ve vatandaşları liderlerini çok seviyor. Buna rağmen henüz 'First Lady' Ri Sol-ju'nu görme şansını sahip olamadılar.

MICKEY MOUSE İZLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında artan gerginliği rağmen Kuzey Kore batı kültürüne ve eğlence sektörüne düşkünlük gösteriyor. Bu da Disney filmleriyle açığa çıkıyor. Nedeni bilinmese de Ri Sol-ju bu tarz şovlara katılmak zorunda.

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