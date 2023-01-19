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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı

Kim Kardashian, 31 Ağustos 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana'nın kolyesini almak için harekete geçti. Kardashian, haç şeklindeki kolyeyi 197 bin 453 dolara açık artırmada satın aldı

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  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    2022 MET Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katılmasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan reality show yıldızı Kim Kardashian, bu kez İngiliz kraliyetinin unutulmaz ismi Prenses Diana’nın kolyesi için kolları sıvadı. 
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    TMZ’nin haberine göre; 42 yaşındaki Kardashian, 31 Ağustos 1997'de geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ünlü haç kolyesini açık artırmada satın aldı.
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    Satışa çıkan kolyenin 197 bin 453 dolara satıldığı belirtildi.
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    Prenses Diana, 'Attallah Cross' adı verilen kolyeyi 1987 yılında Londra’daki bir yardım etkinliğinde takmıştı. Kolye, Prenses'e mücevher markası tarafından ödünç verilmişti.
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    Kardashian, daha önce Elizabeth Taylor ve Jackie O. gibi ikonlara ait mücevherleri satın almıştı.
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    KIRMIZI HALIDA MONROE'NUN ELBİSESİYLE YÜRÜMÜŞTÜ

    Öte yandan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala, 2 Mayıs'ta dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirmişti. Ünlüler, dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy göstermişti. Bu isimlerden biri de reality show yıldızı Kim Kardashian olmuştu.

    Geceye şu an ayrı olduğu eski sevgilisi Pete Davidson ile katılan Kardashian, Marilyn Monroe'nun 1962'de John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği elbisesini giyerek kırmızı halıya damgasını vurmuştu. 
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    Etkinliğin ardından Kim Kardashian'ın elbiseye zarar verdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ripley's Believe It or Not! Müzesi, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak Kardashian'ın elbiseyi giymek için para ödemediğini, aynı şekilde kendilerinin de herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını aktarmıştı.
  • Kim Kardashian, Prenses Diana'nın kolyesini satın aldı - Magazin haberleri

    SAÇINDAN BİR TUTAM HEDİYE ETMİŞLERDİ

    Hollywood yıldızının orijinal kıyafetini giyme şansını elde eden Kim Kardashian'a, etkinlikten sonra Florida'daki "The Ripley's Believe it Or Not!" adlı müzenin sahipleri, Monroe'nun saçlarından bir tutam hediye etmişti.

    Fotoğraflar: Mega, AP, Splash News

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