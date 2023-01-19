KIRMIZI HALIDA MONROE'NUN ELBİSESİYLE YÜRÜMÜŞTÜ

Öte yandan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2022 MET Gala, 2 Mayıs'ta dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirmişti. Ünlüler, dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy göstermişti. Bu isimlerden biri de reality show yıldızı Kim Kardashian olmuştu.

Geceye şu an ayrı olduğu eski sevgilisi Pete Davidson ile katılan Kardashian, Marilyn Monroe'nun 1962'de John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği elbisesini giyerek kırmızı halıya damgasını vurmuştu.