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Bu paylaşıma Kim Kardashian'ın yanıt vermesi gecikmedi. Kourtney Kardashian da, "Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin" mesajını Twitter'dan paylaştı.