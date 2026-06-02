        Haberler Dünyadan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın bisiklet keyfi

        Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ın bisiklet keyfi

        Bu yılın başından bu yana Lewis Hamilton ile dolu dizgin aşk yaşayan Kim Kardashian, bisiklet sürerken yaşadıkları tatlı bir anı sosyal medyadan paylaştı

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Aşıkların bisiklet turu

        Kim Kardashian, şampion F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton bisiklet sürdüğü anlara ait fotoğraf ve video paylaştı.

        45 yaşındaki Amerikalı realite şov yıldızı Kardashian, mayıs ayı başlarında New York'tayken 41 yaşındaki İngiliz yarışçıyla çekilmiş görüntülerinde eğlenceli bir anı yansıttı.

        Fotoğrafta Hamilton, şehirde bisikletle gezerken, sevgilisi Kardashian ile kendisini aynı kadrajın içine almış görünüyor. Ancak fotoğraf için en iyi açıyı yakalamaya çalışırken, Kardashian, neredeyse bisikletiyle Hamilton'ın bisikletine çarpacak konuma geliyor. Kardashian, Formula 1'in yıldız ismine çarpmaya ramak kala çekilen o anın fotoğrafı ve videosunu takipçileriye paylaştı.

        Bu yılın başlarından bu yana birlikte olan çift, ilişkilerini üst boyuta taşıyarak geçtiğimiz günlerde ailelerini bir araya getirmişti. Eski eşi Kanye West ile evliliğinden dört çocuğu olan Kardashian, çocukları Saint, Chicago ve Psalm ile sevgilisi Hamilton'ı bir araya getirmiş, birlikte Malibu'da akşam yemeği yemişlerdi. Üstelik bu yemekte hem Kardashian'ın hem de Hamilton'ın anneleri de vardı.

        Bu yılın başlarında Aspen'de bir yılbaşı partisinde birlikte görülmeleriyle ilk kez aralarında aşk dedikoduları başlayan Kardashian ve Hamilton, daha sonra şubat ayında Paris'te birlikte görüldüler.

        Ardından Super Bowl'da yan yana görüntü veren ikili, Coachella'da, tatilde ve alışverişte el ele fotoğraflarıyla aşklarını ilan etmişti.

