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        Haberler Bilgi Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru: Antofobi nedir? Antofobi ne anlama gelir?

        Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru: Antofobi nedir?

        Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında bir yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. 500 bin lira değerindeki soru, 'Antofobi nedir?' oldu. Konuya ilişkin araştırmalar sıklaştı. Peki, "Antofobi nedir? Antofobi ne anlama gelir?" İşte Antofobi kelime anlamı ve Kim Milyoner Olmak İster antofobi sorunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 23:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:13
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        Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru gündemi meşgul etti. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de, 500 bin TL'lik, soru, "Antofobi nedir?" oldu. Sosyal medya platformlarında konuya ilişkin araştırmalar hızlandı. İşte antofobinin kelime anlamına ilişkin tüm merak edilenler...

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        Soru: Antofobi nedir?

        A: Söz verme korkusu

        B: Çiçek korkusu

        C: Tavuk korkusu

        D: Karınca korkusu

        Cevap: B: Çiçek korkusu

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        ANTOFOBİ NEDİR?

        Çiçeklere karşı duyulan aşırı, çoğu zaman mantıksız korkuya Antofobi denir. Antofobi kelimesi , çiçekler anlamına gelen anthos ve korku veya derin tiksinti anlamına gelen phobos olmak üzere iki Yunanca kelimenin birleşimidir .

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