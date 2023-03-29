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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde başarılı bir sezon geçiren Güney Koreli Kim Min Jae, milli takımının Uruguay ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Kore basınına konuşan başarılı oyuncu, "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı savunma oyuncusu daha sonra yaptığı açıklamalara gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir özür açıklaması yayınladı. Kim Min Jae, "Sözlerime şaşıran herkesten özür dilerim. Ufak bir sakatlık geçirdim ve iyileştim. Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklaması yaptım. Tekrar bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.