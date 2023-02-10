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Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerinden biri olan Hatay'ı da büyük ölçüde etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ünlüler camiasından da destekler gelmeye devam ederken, Kahramanmaraşlı olan tanınmış isimler sosyal medyada yardım çığlıkları attı. Birçoğu Kahramanmaraş'ta yaşayan akrabasını kaybederken, bir kısmı da halen umutlu bekleyişini sürdürüyor. İşte Kahramanmaraşlı olan ünlü isimler...

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  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    KERİMHAN DUMAN

    Arka Sokaklar’da rol alan Kerimhan Duman İstanbul’da doğmuştur fakat aslen Kahramanmaraş’lıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    KÜBRA ERAT

    Basketbolcu Kübra Erat, 1995 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelmiştir.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    MAHİR İPEK

    Ankara’da dünyaya gelen oyuncu Mahir İpek, aslen Kahramanmaraş Afşinli'dir.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    NECİP FAZIL KISAKÜREK

    Necip Fazıl Kısakürek aslen Kahramanmaraş‘lıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    ŞANZEL ÇETİN

    Ankara doğumlu sanatçı Şanzel Çetin aslen Kahramanmaraş Elbistan’lıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    SONER SARIKABADAYI

    Soner Sarıkabadayı 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğmuştur.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    TURABİ

    2014 Survivor şampiyona Turabi, aslen Kahramanmaraş Afşin İlçesi Oğlakkaya köyündendir.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    BURHAN AKBUDAK

    Milli güreşçi Burhan Akbudak, baba tarafından aslen Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi nüfusuna kayıtlıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    KIRAÇ

    Kıraç baba tarafından aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    AYŞE ÇAĞIRIR

    Baba tarafından Kahramanmaraşlı olan boksör Ayşe Çağırır, Elbistan nüfusuna bağlıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    CEM ÖZER

    Cem Özer, baba tarafından aslen Kahramanmaraş Göksun’ludur.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    DİLBER AY

    1958 doğumlu olan sanatçı Dilber Ay Nereli Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    HALE SOYGAZİ

    Hale Soygazi, Anne tarafından İzmir, babası Mehmet Soygazi tarafından ise aslen Kahramanmaraş’lıdır.
  • Kiminin ailesi enkaz altında, kiminin arkadaşı... İşte Kahramanmaraşlı olan ünlüler

    HASİBE EREN

    1975 yılında Almanya’da dünyaya gelen Hasibe Eren, aslen Kahramanmaraş Elbistan’lıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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