"Kimse beni bulamaz" diyen firari tarlada yakalandı

Firarinin yakalanmadan önce sosyal medyada canlı yayın açıp, kendisini kimsenin bulamayacağını iddia ederek, "17 yaşından beri cezaevine girdim çıkıyorum. Ekip, mekip, beni helikopter beni alabilir mi ya? Hayatın sillesinden 100 defa geçmişim" dediği ortaya çıktı. Ekip aracına bindirilen R.P., "Saklandığım alanda beni kimse yakalayamaz' diyordum, ancak jandarma beni yakaladı" dedi.