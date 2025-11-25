Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Kimse Zelenskiy'den daha fazla barış isteyemez" | Dış Haberler

        "Kimse Zelenskiy'den daha fazla barış isteyemez"

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'nın ABD tarafından sunulan barış planının büyük kısmını kabul edeceğine dair işaretler bulunduğunu dile getirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 26.11.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kimse Zelenskiy'den daha fazla barış isteyemez"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Ukrayna barış planındaki maddelerin önemli bir kısmının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edileceğine dair işaretler bulunduğunu söyledi.

        Starmer, Ukrayna'da görev yapması planlanan Gönüllüler Koalisyonunun çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına son verip kalıcı barışın sağlanması istediklerini belirtti.

        Adil bir barış istediklerini ifade eden Starmer, "ABD de bunun için çalışıyor. Bir aşama kaydedilmesinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Kimse Ukraynalılar ve Volodimir'den (Zelenskiy) daha fazla barış isteyemez." diye konuştu.

        Ukrayna'nın uzun süredir "Rus saldırganlığının" bedelini ödediğini dile getiren Starmer, barışı ele almak için Cenevre'de yapılan toplantının önemli bir adım olduğuna işaret etti.

        REKLAM

        Starmer, barış için sunulan planın Ukrayna'nın çıkarlarını yansıttığını belirterek "(Ukrayna) Bazı yapıcı değişiklikler önerdiler. Pozitif bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Metnin büyük bölümünün Volodimir'in de belirttiği gibi kabul edilebileceğine dair işaretler var." dedi.

        Ukrayna'nın kendisini savunabilecek seviyede olmasının önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Ukrayna'nın egemenliği korunmalı, Ukrayna'nın geleceği Ukraynalılar tarafından belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

        ABD'ye de seslenen Starmer, "ABD'li dostlarımız şunu bilmeliler ki Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren konularda Avrupa ve NATO üyelerinin rızası olmalı." diye konuştu.

        "Bizim desteğimize hemen şu an ihtiyaçları var"

        Starmer, Ukrayna'nın tekrar Rus saldırılarının hedefi olmaması için güvenlik garantilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Ukrayna ordusunun inşası için de hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

        Ukrayna'da görev yapacak çok uluslu ordunun da önemli bir güvenlik garantisi olacağının altını çizen Starmer, "Rusya'ya baskıyı artırmalıyız. Rusya'ya tam bir enerji ambargosu uygulamalıyız. ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar da dahil son haftalarda aldığımız kararların gerçek bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bu adım, yaptırımlar konusunda alınmış en önemli kararlardan biri. Rus ekonomisine önemli bir darbe vurdu." değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        Starmer, ateşkes ve barışı ararken Ukrayna'nın bugünkü ihtiyaçlarını unutmamak gerektiğine dikkati çekti.

        Ukrayna'ya bugün verilecek desteğin ülkeyi savaşta tutacağını söyleyen Starmer, "Bu da finansman ve kapasite konusunda acil çözümleri sağlamayı gerektiriyor." dedi.

        Avrupa ülkelerinin bu konuda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Starmer, finansal baskıların Rusya'yı müzakere masasına oturtacak güç olduğunu dile getirdi.

        Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın bağımsızlığı, değerleri ve güvenliği için önemli olduğuna değinerek "Bu yüzden bizim desteğimize ihtiyaçları var ve şehirleri, insanları ve altyapılarını korumak için hemen şu an ihtiyaçları var." diye konuştu.

        TOPLANTIYA MELONİ DE KATILDI

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm için ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecinden memnuniyet duyduğu, aynı zamanda Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladığı bildirildi.

        REKLAM

        İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Meloni'nin, öğleden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı "Gönüllüler Koalisyonu"nun video konferans yoluyla yapılan toplantısına katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Başbakan Meloni konuşmasında, ABD'nin girişimiyle Cenevre'de başlatılan müzakere sürecine yönelik memnuniyetini dile getirdi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik süreci desteklemede birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Bu çerçevede, Atlantik'in iki yakası arasında paylaşılacak sağlam güvenlik garantilerinin gerekliliğinin altı çizildi." ifadeleri kullanıldı.

        Başbakan Meloni'nin ayrıca, Rusya'nın da barışa yapıcı şekilde katkı sunmak için bu yeni fırsatı değerlendirmesini temenni ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ukrayna
        #rusya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt