İlk tanıtım filmi yayınlandı 0:00 / 0:00

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İlk uzun metrajı 'Ben Bir Denizim' ile festivallerde yarışan Umut Evirgen; geçtiğimiz sene çekimleri tamamlanan ve hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metrajı 'Kimya' ile 37'nci Varşova Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmak için gün sayıyor. Festivalde 'Competition 1 - 2' bölümünde yarışacak filmden ilk teaser yayınlandı.

'Kimya', fiziksel olarak iç içe geçmiş mekanlarda bulunan 50'li yaşlarındaki beyaz yakalı bir adam ve 20'li yaşlardaki bir kızın beraber geçirdikleri saatleri, sınırları aşmadan birbirlerinin yalnızlıklarına nasıl iyi geldiklerini sıcak ama melankolik bir dile anlatıyor.

Başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş'ın yer aldığı 'Kimya'da onlara İrem Sak, Necip Memili, Alican Yücesoy, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan, Esra Ruşan ve Gürberk Polat eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Korhan Futacı imzası taşıyor.