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Kimya sektörü martta 2 milyar dolar ihracatla rekor kırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ülkemiz bu yıl mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl mart ayında aylık bazda rekor kırarak 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Kimya sektörü martta 2 milyar dolar ihracatla rekor kırdı
AA

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ülkemiz bu yıl mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl mart ayında aylık bazda rekor kırarak 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye mart ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış kaydeden Türkiye, ihracatını 42 milyar 663 milyon dolardan 50 milyar 23 milyon dolara çıkardı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 34,5'lik artış göstererek 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk çeyrekte ise yüzde 14 artış kaydederek 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleşirdi.

AB VE ABD ZİRVEDE

Türkiye mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,7 artış göstererek 121 milyon 483 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptı.

Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü mart ayında en çok ihracatı 755 milyon 771 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı. AB ülkelerini ise sırasıyla 303 milyon 970 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 243 milyon 359 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Pelister, "Ülkemiz bu yıl mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl mart ayında aylık bazda rekor kırarak 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk üç ayda ihracatımız yüzde 14 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz hem aylık bazda hem de yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmaya devam ediyor." dedi.

Tüm zamanların en iyi performansını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Pelister, tüm zorlu koşullara rağmen sektörü rekora taşıyan ihracatçılarla gurur duyduklarını söyleyerek şunlara vurgu yaptı:

"Diğer yandan son zamanlarda yaşadığımız lojistik ve tedarik problemleri, hammadde fiyatlarındaki artışlar, dolar kurundaki volatilite, finansmana ulaşmadaki zorluklar gibi sektörümüzü zorlayan sebepler de var. Lojistik problemlerimizin ve konteynır bulma problemlerimizin olması, hammadde fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak da hammadde tedarikindeki sorunlardan dolayı bu rakamın çok üstüne çıkamadık. Ayrıca, son dönemde tüm dünyada ve ülkemizde artışa geçen Kovid-19 vakalarının da tekrar kontrol altına alınması ticaretimizin geleceği için çok önemli.

Hedeflerimize ulaşmada bizi zorlayan bu koşulların en kısa zamanda düzelmesini bekliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) yakın zamanda lojistik platformu çalışması yaptıklarını duyurdu. Bu çalışmanın ihracatçılarımız için özellikle de KOBİ’lerimiz için önemli bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Diğer yandan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına alınan kimya sektörümüz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılması planlanıyor. Yatırım ortamının da iyileştirilmesi ile birlikte sektörümüzde yatırımların artmasını umuyoruz."

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