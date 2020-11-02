AA

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, sektör, bu yıl ilk 10 ayda 14,8 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Ekim ayında en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında kimya sektörü 207 ülke ve bölgeye yaptığı ihracat ile birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel olarak değişim ve dönüşümün yaşandığı, pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumları deneyimledikleri bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Ülkenin ve sektörün tüm olumsuz süreçlerden en az şekilde etkilenmesi ve güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Pelister, şunları kaydetti:

"Bu yıl ekim ayı kimya sektörü ihracatımız 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz eylül ayına göre yüzde 5’in üzerinde bir artış oldu. Ekim ayında 207 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk. Özellikle en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında ekim ayının yanı sıra geçen ay ve diğer aylarda da genel olarak sektörümüz birinci sırada yer alıyor. 16 alt sektörüyle diğer tüm sektörlere ham madde ve yarı mamul veren kimya sektörü olarak pazar çeşitliliğini önemsiyoruz. On aylık sektör ihracatımız ise 14,8 milyar doları aştı. İKMİB olarak pandemi sürecinde tüm faaliyetlerimizi dijitale taşıyarak öncü çalışmalara imza attık. Böylece ihracatçılarımızı potansiyel alıcılar ile buluşturduk. Kimya sektörümüzün ihtiyacı olarak tespit ettiğimiz, içinde akredite edilmiş alt sektörel laboratuvarların olduğu, dijital kütüphanelerle, sektörel start-up merkezlerin olduğu İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor."

Pelister, kimya sektöründe petrokimya, ilaç sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Bu konuda İKMİB olarak bir çalışma başlattık. 50 milyon dolar ve üzerinde ithalatı yapılan, Türkiye’mizde üretilmeyen veya çok az üretilen kimyasalların, ham madde veya yarı mamullerin üretimine yönelik bir araştırma çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmamızın yatırım yapmak isteyenlere de yol gösterici olmasını hedefliyoruz. Sektörümüzün ve ülkemizin ihracatının artmasına ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.