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18 yıldır evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyaçlarını aynı çatı altında bir araya getiren Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı, bu yıl da düğün hazırlığı yapan çiftleri ve sektör temsilcilerini buluşturdu.

Bu yılki temasını ‘doğaya dönüş’ olarak belirleyen fuarda, Akın Robotics tarafından üretilen 'kınacı robotlar' sahneye çıktı. Söz konusu robotların, kına gecelerinde tepsi taşıma ve kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabileceği bildirildi.

Fuarda kına gecelerinin maliyetinin 2 bin TL ile 15 bin TL arasında değiştiği bilgisi verildi. 8 bin metrekarelik alanda gerçekleşen ve yaklaşık 120 firmanın katıldığı Evlilik Fuarı’nı 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

3 gün sürecek organizasyonun İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendiği bildirildi.