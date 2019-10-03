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HaberlerEmlak

Kira artışı TEFE TÜFE ne kadar oldu? 2019 Ekim ayı kira artışı oranı hesaplama nasıl yapılır?

Ekim ayının gelmesi ile birlikte kira artış oranları da açıklandı. Kiracı olan vatandaşlar TEFE TÜFE hesaplaması yapıyor. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? İşte kira artış oranı hesaplama

Kira artışı TEFE TÜFE

Kira artış TEFE TÜFE oranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ekim 2019 kira artış oranı açıklanmasının ardından kirada oturan vatandaşlar kira artış oranlarını merak ediyor.

KİRA ARTIŞ ORANI TEFE TÜFE 2019

Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

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