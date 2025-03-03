KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?

Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.

GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.